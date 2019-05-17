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Üç sendikada 11.500 işçi istifa ettirildi! Hak-İş yürüyüşe hazırlanıyor

CHP'li ve HDP'li belediyelerde çalışan işçilere yönelik baskılar yaşanmaya devam ediyor. Bolu Belediyesi'nde 97 kişinin işten çıkarıldığını dile getiren Hakİş Başkanı Mahmut Arslan, belediye başkanıyla işten çıkarmaların durdurulması ve işten çıkarılanların işe alınması yönünde görüşme yapıldığını söyledi. Hak-İş istifa baskıları ve işten çıkarmalara karşı Bolu’dan ’ya yürüyüş eylemine hazırlanıyor.

BETÜL USTA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019
Üç sendikada 11.500 işçi istifa ettirildi! Hak-İş yürüyüşe hazırlanıyor

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen bazı belediyelerde çalışanların sendikalarını değiştirmeleri yönündeki baskılar sürüyor. Hakİş Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş'e bağlı üç sendikamızdan 11 bin 500 üyemizin istifa ettirildi. Ağırlıklı olarak İstanbul'da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya" diye konuştu. Arslan, girişimleri üzerine bazı CHP'li belediyelerde sendikal tercihlere müdahale edilmemesi konusunda genelgeler yayımlandığını dile getirdi. İşverenlerin sendikal tercihleri işçilere bırakmalarını istediklerini ve bu konudaki uyarıları yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Bir kısım CHP'li ve HDP'li belediyelerdeki baskılar, tehditler, yıldırma politikaları işten atmaya kadar varan tehditler devam ediyor. Biz de mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP'li ve HD'li belediyelerde işçilere sendika baskısı


BOLU'DA 97 İŞÇİ ATILDI
Bolu Belediyesi'nde 97 kişinin işten çıkarıldığını dile getiren Arslan, belediye başkanıyla işten çıkarmaların durdurulması ve işten çıkarılanların işe alınması yönünde görüşme yapıldığını söyledi. Arslan, işçilerin geri alınmaması halinde önümüzdeki günlerde üyeleriyle beraber Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade etti.

CHP’den işçi kıyımı

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Üç sendikada 11.500 işçi istifa ettirildi! Hak-İş yürüyüşe hazırlanıyor
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