İstanbul Havalimanı’na Uluslararası Ödül

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İstanbul ?Havalimanı, dünyada turizm sektörünün en prestijli yayınlarından Global Traveler'ın Leisure Lifestyle ödüllerinde 'Üstün Yenilik' kategorisinde 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görüldü.Los Angeles'ta düzenlenen törende ödülü İstanbul Havalimanı adına İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı. Şengül, Türkiye'ye uluslararası bir ödül kazandırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:"İstanbul Havalimanı, özgün mimarisiyle, kule tasarımıyla ve en önemlisi ortaya koymuş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kez ödüle layık görüldü. ABD'nin en çok okunan dergileri arasında yer alan Global Traveler tarafından böylesi itibarlı bir ödüle hak kazanmak gurur verici. Diğer yandan, yenilikçilik kategorisinde bir ödül almak, havalimanımızın bu alanda ortaya koyduğu farkın da tescili niteliğinde."