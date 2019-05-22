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konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 22 Mayıs güncel gram ve fiyatları...

hakkında son dakika bilgileri anlık olarak burada! Ülkemizde hem maddi hem de manevi olarak altın son derece değerlidir. Haftanın ortasına gelirken 22 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve özellikle takip ediliyor. Düğün mevsimlerinin başlaması da bunun nedenleri arasında yer alıyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. 22 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 22.5.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 08:13
Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 22 Mayıs güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Düğünlerin olmazsa olmazları arasında altın çeşitleri vardır, ülkemizde en fazla talep edilen türü ise çeyrek altındır. 22 Mayıs konusundaki tüm detaylar, anlık değişimleri haberimizde bulabileceksiniz. Kapalıçarşı'da bugün son durum ne? Düğünlerde gelin ve damatlara en çok armağan edilen nesne kuşkusuz ki altındır, bu durum da yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların altın fiyatlarını merak etmesine neden olmaktadır.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI

, özellikle çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır. Gram altın bu sabah saatlerinde 248,32 TL'den alınırken 248,36 TL'den satılıyor. Son dönemde gram altın, fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşın dikkatini çekti.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Mayıs çeyrek altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 396,64 TL'den alınırken 405,65 TL'den satılıyor. Kuyumculardan en çok satın alınan altın çeşitlerinin başında da çeyrek altın yer almaktadır.

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Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 22 Mayıs güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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