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ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları nedir?

Her yeni gün güncellenen bugünde de olduğu gibi yine dengeleri değiştirdi. Altın fiyatları ne kadar oldu? En çok tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarındaki dengelerde son durum nedir? Altın fiyatları güncel hali haberimizde..

Giriş Tarihi: 31.5.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:35
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları nedir?

Altın ilk kullanılmaya başlandığından günümüze kadar her zaman önemli oldu. Altının birçok kullanım şekli varken vatandaşların en sık kullandığı kısım; yastık altında yatırım ve gelenek göreneklerimizden biri olan düğün ve nişan gibi etkinliklerde hediye olarak altın takmaktır. Bunların sağlanabilmesi için de altın fiyatlarından değişim ve dengenin iyi bilinmesi gerekir. Ciddi bir kitlesi bulunan ve yüksek bir öneme sahip olan her gün güncelleniyor. İşte son dakika altın fiyatları..

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları nedir?
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