Tam isabet

Geçen yılın haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen ve temmuz ayında bu sistemdeki ilk kabineyi kurduktan sonra büyük bir kur saldırısına maruz kalan Türkiye, her türlü olumsuz algı operasyonlarına rağmen, attığı adımların karşılığını almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde, özellikle mayıs ayı içerisinde alınan kararlarla yatırımcıların Türkiye'ye güveni arttı. Başta swap uygulamaları olmak üzere proaktif bir yönetim izleyen ve kendi tabiriyle "Piyasa ile kavga etmeyiz ama anahtarı da vermeyiz" prensibiyle hareket eden Bakan Albayrak ve ekibi, piyasanın arkasından gitmeyen aksine sorunları doğru teşhis edip çözüm üreten anlayışlarıyla, mayısta Türkiye'nin pozitif ayrışmasını sağladı.



EN FAZLA YÜKSELİŞ TL'DE

Karşılık oranlarının düzenlenmesinden, fonların portföy dağılımının değiştirilmesine, döviz alım satımlarında yeni uygulamadan karşılık düzenlemesine kadar alınan tüm önlemler piyasada karşılığını buldu. TL, küresel piyasalarda dolar endeksinin yüzde 1'e yakın değer kazandığı geçen hafta, yüzde 4.1 ile dolar karşısında en fazla yükselen para birimi oldu. 6.2 TL'nin görüldüğü 9 Mayıs'tan bu yana dolardaki düşüş yüzde 5.8'e ulaştı. Dolar geçen hafta 5.85 TL'nin altına inerek 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.







BORSA GETİRİDE DÜNYA LİDERİ

Sermaye Piyasası Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fonların portföyünde yaptığı değişiklik, borsayı geçen hafta coşturdu. Borsa İstanbul'da endeks geçen hafta yüzde 5.25 yükseldi. Son bir haftada dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul 22 Mayıs'tan bu yana ise yüzde 8.3 değer kazandı. Bu süreçte şirketlerin değeri 57 milyar TL artarak 776 milyara çıktı. Geçen ay SPK standart fonların yüzde 10'unun, Hazine ise BES'te devlet katsının yüzde 10'unun borsada değerlendirmesi şartını getirmişti.







FAİZ % 25'İN ALTINA GERİLEDİ

2 yıllık tahvilin faizi 1.7 puan düşerek yüzde 24.4'e indi. Türkiye'ye ilişkin pozitif algı risk primine de yansıdı. 5 yıllık CDS'ler yüzde 6.7 düşerek 486.9 dolara indi. Yabancı yatırımcılar tahvil-bonoda 2 ay sonra ilk kez net alıcı oldu. Hazine, BDDK ve Merkez Bankası'nın, spekülatif kur talebini önlemek için attığı adımlar da meyvelerini vermeye başladı. TL mevduat bir haftada 15 milyar lira artarak 1 trilyon 42 milyara çıkarken, döviz hesaplarındaki artış yavaşladı. DTH'lar 15 günde sadece 200 milyon dolar arttı. Döviz rezervi de bir haftada 1.3 milyar dolar yükseldi.



9 Mayıs

1 hafta vadeli repo ihalelerine ara veren Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranını yüzde 40'tan 30'a indirip, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı.



15 Mayıs

Döviz alım satımlarında BSMV binde 1 olarak belirlendi.



23 Mayıs

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'ni açıkladı. Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlayacak paket yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekecek.



21 Mayıs

BDDK gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında dövizin hesaba aktarımına 1 iş günü valör uygulaması koydu. Merkez Bankası 9 Mayıs'ta ara verdiği politika faizi olan haftalık repo ihalesine yeniden başladı ve 150 baz puanlık sıkılaştırmayı geri çekmiş oldu.



27 Mayıs

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırarak dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan bir adım daha attı. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar likidite çekilmesi hedeflendi.



28 Mayıs

Sermaye Piyasası Kurulu standart fonların yüzde borsada, para piyasası fonlarının yüzde 25'inin DİBS'te değerlendirilmesi kararı aldı.



29 Mayıs

Hazine ve Maliye Bakanlığı BES'te devlet katkısının yüzde 10'unun borsada değerlendirilmesi şartını getirdi.



POZİTİF SENARYO 2. YARIDA GÜÇLENECEK

Hafta içerisinde açıklanan büyüme rakamları Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını ortaya koyarken, yıllık bazda daralmanın ikinci çeyrekte durması, büyüme trendinin ise üçüncü çeyrekte başlaması bekleniyor. Enflasyonda özellikle haziran sonrasında hızlanacak düşüş ile birlikte faizde de sert bir gerilemenin yaşanacağını belirten analistler, cari açık sorunu kalmayan Türkiye'nin, jeopolitik risklerin de azalması ile birlikte yatırımcının ilgi odağı haline geleceği görüşünde. Risklere karşı dayanıklılığını koruyan bankacılık sektörü ve borçluluk oranları düşen reel sektör itici güç olacak.

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