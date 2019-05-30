Bakan Albayrak müjdeleri tek tek sıraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabı üzerinden bakanlık çalışanlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.



Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının, 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı ve müjdeleri tek tek sıraladı.



İşte Albayrak'ın o açıklamaları;



Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının, 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum.



Kurumda 3 yıl çalışmış olan lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz.



