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: bugün ne kadar? Gram, tam ve fiyatları burada 12 Haziran

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ülkemizde döviz kurlarının aksine en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Hediye ve yatırım amaçlı olarak tercih edilen altının güncel piyasalardaki fiyatı vatandaşlar tarafından gün aşırı sorgulanıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu konuyla ilgili merak edilenleri derledik. İşte güncel piyasalarda anbean gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları 12 Haziran

Giriş Tarihi: 12.6.2019 07:54
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada 12 Haziran

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dengesiz hareketler altında da seyrediyor. Özellikle ülkemizde dolar ve euronun aksine en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme aracı olan altının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından gün aşırı merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. İşte güncel piyasalarda anbean gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Haziran

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN

Altın fiyatları ne kadar? Sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilir. Güncel ve canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz..

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada 12 Haziran
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