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ile ilgili haberi! Gram, tam ve bugün ne kadar? 13 Haziran

ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ederken, gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve birikim aracı olan altın, son dönemde dengesiz bir grafik izliyor. Bunun en büyük nedeni ise dolar ve Euro’da yaşanan artış veya düşüşten doğrudan etkilenmesi olarak gösteriliyor. Hediye ve yatırım amaçlı olarak çokça tercih edilen altının güncel piyasalardaki fiyatı anbean bireyler tarafından takip ediliyor. İşte güncel piyasalarda anbean gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları 12 Haziran

Giriş Tarihi: 13.6.2019 08:08
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Gram, tam ve çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Haziran

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son günlerde dengesiz bir grafik çizen ve döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteren altın, yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak ekonomi alanında en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarının alış satış fiyatı ve güncel gram tam cumhuriyet çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını sizler için hazırladık.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeleri bu başlık altından takip edebilir. Güncel ve canlı döviz kuru ve altın fiyatları takibi yapabilirsiniz…

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Gram, tam ve çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Haziran
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