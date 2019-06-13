Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Gram, tam ve çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Haziran

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son günlerde dengesiz bir grafik çizen ve döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteren altın, yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak ekonomi alanında en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarının alış satış fiyatı ve güncel gram tam cumhuriyet çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını sizler için hazırladık.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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