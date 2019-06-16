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'nin sessiz gücü! Kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar...

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen "sessiz jeneratör", kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 15:23
Savunma Sanayii'nin sessiz gücü! Kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar...

Yurt dışında çalışan Türk işçilerin dövizli tasarruflarıyla kurulan TSKGV iştiraki olarak Balıkesir'de üretime devam eden İşbir Elektrik, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik projelere kesintisiz enerji sağlamak üzere çalışıyor. Şirketin ASELSAN iş birliğiyle geliştirdiği "taktik sessiz kabinli jeneratör" birçok savunma sisteminde tercih edilir hale geldi. İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeneratörlerde olması gereken motor, alternatör ve pano bileşenlerinden motor haricindeki tüm bileşenlerini kendilerinin ürettiğini söyledi.

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Savunma Sanayii'nin sessiz gücü! Kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar...
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