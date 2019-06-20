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Son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları şu an! 20 Haziran

ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de vatandaşlar canlı altın alış ve satış fiyatları ile ilgili araştırmalara başladılar ve "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusu merak konusu oldu. En çok rağbet gören konular arasında ise çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatları geliyor. İşte 20 Haziran 2019 Perşembe günü itibariyle güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.6.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 07:16
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları şu an! 20 Haziran

Hem önemli bir yatırım aracı hem de kültürümüzde tarih boyunca ayrıca önemli olmuş bir hediye olan altın madeni ile ilgili son dakika haberleri bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı da en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Güncel altın alış satış fiyatları sürekli değiştiği için bireyler de altın ile ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün ne kadar?

GÜNCEL-CANLI ALTIN FİYATLARI 20 HAZİRAN 2019

Güncel altın fiyatlarını haberimizden kolayca öğrenebilir, 2019 altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve canlı altın fiyatlarını aPara sayfasından takip edebilirsiniz.

İşte 20 Haziran Perşembe altın fiyatları...

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları şu an! 20 Haziran
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