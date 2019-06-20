İşçi yürüyüşüne memurlar da katılıyor

CHP ve HDP belediyelerinde mobbinge uğrayan, sendikalarından istifa ettirilen, görev yerleri değiştirilen ve işten atılan işçilerin yürüyüşüne memurlar da destek olacak. Bolu'dan başlayan yürüyüşte işçiler Kahramankazan'a ulaşırken bugün Memur-Sen üyesi çalışanlar "İşçi memur omuz omuza" diyerek 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılacak.

Dün de Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen belediyelerde sendikal baskılar raporunu açıkladı. Sendika Başkanı Levent Uslu, seçimlerin üzerinden 80 gün geçtiğini belirterek, "Bu süreçte yoğun bir sendikal baskı dönemi yaşadık. Aldığımız bilgilere göre, sözleşmeli memurların sözleşmesini feshetmek, görevde olan müdürleri, daire başkanlarını görevlerinden almak ve yeni sürgünler başlatmak için 24 Haziran sabahını bekliyorlar" dedi.







7.000 ÜYE İSTİFA ETTİRİLDİ

Emekçileri, ekmekleri ile sendikalar arasında tercihe zorlamanın insanlık olmadığını anlatan Uslu, "İnsanları emekleriyle tehdit etmek yasal olmadığı gibi utanç vericidir" diye konuştu. Sendikal baskılar sonucu 7 bin Bem-Bir-Sen üyesinin istifa ettirildiğini açıklayan Uslu, "Bu kadar haksızlık yaşanırken 'hak, hukuk, adalet' diyenlerin sessizliği ise bu konuda ne kadar samimi olduklarını göstermektedir. Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Barış güvercini maskesi takanların maskesi düştü, despotluklarını yeniden görmüş olduk" diye konuştu.



KADIN İŞÇİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Bolu Belediyesi önünden yürümeye başlayan işçiler eylemlerinin dokuzuncu gününde Kahramankazan'daydı. CHP Genel Merkezi'ne 30 kilometre yolu kalan işçilere vatandaşlar destek verdi. İşten çıkartılan 37'si kadın 97 işçiye destek olmak için yollara düşen kadın işçiler SABAH'a açıklamalarda bulundu. Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Seçim öncesi verilen sözleri hatırlatmak için CHP'ye yürüyoruz. Bundan sonra da hiçbir belediye işçisi mağdur olmasın diye yollardayız" dedi. Taşerondan kadroya geçen işçilerden Tuğba Gül Pembelioğlu, şöyle konuştu: "CHP zihniyeti artık emekçi kardeşlerimin üzerinden elini çeksin, ne istiyorlar ekmeği peşinde olan insanlardan? Söz namustur, madem Bolu Belediye Başkanı bir söz verdi, bu sözü tutsun." Eritre'den gelen Feven Zewdie, "Adalet ve hak arayışında olan herkese destek vermeye hazırım" dedi. Betül USTA / ANKARA

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