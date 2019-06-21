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Bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? ( 2019)

Vatandaşların sıklıkla merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri güncel oluyor. Her gün değişen altın fiyatlarının grafiğini incelemek isteyen vatandaşlar bütçelerini buna göre yapıyor. Yatırım amaçlı ya da kişisel olarak altını kullanan kişiler altın fiyatları hakkında en doğru bilgiye ulaşmayı hedefliyor. Buna göre; gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları için sabah.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 21.6.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 09:23
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (21 Haziran 2019)

Hem önemli bir yatırım aracı hem de kültürümüzde tarih boyunca ayrıca önemli olmuş bir hediye olan altın madeni ile ilgili son dakika haberleri bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları da en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Güncel altın alış satış fiyatları sürekli değiştiği için bireyler de altın ile ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 21 HAZİRAN 2019 CUMA

Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilir, en doğru altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte 21 Haziran 2019 Cuma altın fiyatları..

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Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (21 Haziran 2019)
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