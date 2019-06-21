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'den sefer iptali iddiasına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları () , 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde seferlerin iptal edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 13:29

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. İptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır"

Üstün, Twitter hesabından bazı medya kanallarında yer alan "seçim öncesi kasıtlı sefer iptalleri yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yahya Üstün, paylaşımında, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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THY'den sefer iptali iddiasına ilişkin açıklama
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