Perakende devi satılıyor! İşte Boyner Holding ve Mayhoola anlaşmasının detayları

Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015'te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın detayları, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu-KAP'a yapılan açıklamayla duyuruldu.

Boyner gruptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma kapsamında Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar bedelle satın alacak. Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100'üyle birlikte 'Altınyıldız' ve 'Altınyıldız Classics' markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralıyor. Böylece Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık'ın yüzde 98,01 oranındaki çoğunluğu Mayhoola'ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'in tamamı Boyner Holding'in olacak.

"Anlaşma kapsamında BİST'te işlem gören BOYP'tan 'Boyner' ibaresi çıkarılarak ünvan değişikliği de yapılacak. Ayrıca Mayhoola, BİST'te bireysel yatırımcıların elinde bulunan yüzde 1,99 oranındaki BOYP hissesi için de satma hakkının Boyner Holding'e 1 lot pay başına ödenecek olan 1,40 doların işlem kapanış tarihindeki Türk Lirası karşılığından kullandırılmasına karar verildiğini duyurdu. Mayhoola'nın son 4 yıl içindeki yatırımları sonucunda Beymen ve AY Marka'yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesine bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak."

KAP'a yapılan açıklamada işlemin 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak BOYP Olağanüstü Genel Kurulu ardından tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.