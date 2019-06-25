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haberi: bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafiklerden doğrudan etkilenen altının dengesiz ilerleyişini sürdürmesi bireylerinden konuyla yakından ilgilenmesine neden oluyor. Altın alış satış işlemi yapacak bireyler, fiyatların ne kadar olduğu konusunu merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak 26 Haziran cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 26.6.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 07:37
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran

ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Özellikle, ülkemizde diğer döviz kurlarının aksine geçmişten süregelen bir alışkanlık olmasından dolayı da altın en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Hal böyle olunca yaşanan olumlu veya olumsuz değişikliklerde bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra, takı veya hediyeleşme maksadıyla almak isteyen kişiler de ara ara iniş çıkış trafiğini araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunun yanıtını her zaman olduğu gibi yine sizler için hazırladık. Cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 26 HAZİRAN 2019

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran
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