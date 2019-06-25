Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Özellikle, ülkemizde diğer döviz kurlarının aksine geçmişten süregelen bir alışkanlık olmasından dolayı da altın en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Hal böyle olunca yaşanan olumlu veya olumsuz değişikliklerde bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra, takı veya hediyeleşme maksadıyla almak isteyen kişiler de ara ara iniş çıkış trafiğini araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunun yanıtını her zaman olduğu gibi yine sizler için hazırladık. Cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 26 HAZİRAN 2019

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…