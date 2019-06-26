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haberi: bugün ne kadar? | Gram tam ve fiyatları 27 Haziran

ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha fazla tercih edilen bir yatırım aracı olan ve birikimcisinden yatırımcısına her kesimden takip edilen altın, bugüne düşüşle başladı. Döviz kurları ile paralel bir şekilde ilerleyen ve onların yaşadığı değişimlerden doğrudan etkilenen altın bugün ne kadar? İşte serbest piyasa da gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları 27 Haziran

Giriş Tarihi: 27.6.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 07:57
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? | Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 27 Haziran

ile ilgili yaşanan tüm gelişmelerini her zaman olduğu gibi sizler ile paylaşmaya devam ediyoruz. Özellikle son dönemde inişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, son olarak kur da yaşanan düşüşten nasibini alarak inişe geçti. Geçtiğimiz yıllardan günümüze gelen bir kültür olarak altın, her zaman daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Biz de Sabah.com.tr olarak ? Sorusunun yanıtını her zaman olduğu gibi yine sizler için hazırladık. Cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve fiyatları 27 Haziran

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? TAM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 27 HAZİRAN

Altın fiyatlarında yaşanan tüm gelişmeler ve son dakika değişimlerini bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? | Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 27 Haziran
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