İşçiler açlık grevine gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal baskı, mobbing, sürgün ve işten çıkarmalara 'dur' demek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen ancak bir sonuç alamayan işçiler açlık grevi kararı aldı. Yürüyüşün ardından Bolu Belediyesi önünde çadır eylemlerini sürdüren işçiler, Kurban Bayramı'na kadar sonuç almak için bekleyecek. Bu süre zarfından taleplerine yanıt alamazlarsa, bayramdan sonraki hafta açlık grevine başlayacak.Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin ekmeği ve işi için Bolu'dan Ankara'ya yağmur- çamur demeden 12 gün yürüdüğünü belirterek, "Ankara'ya vardığımızda CHP'de kapı duvardı. İşçilerin haklı serzenişine kimse kulak vermedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi verdiği işçilere verdiği hiçbir sözün arkasında durmadı" diye konuştu. İşçilerin haklı taleplerini tamamen demokratik eylemler çerçevesinde sürdüğünü vurgulayan Arslan, "Biz şu anda Bolu Belediyesi'nin önündeki çadır eylemimizi sürdürüyoruz. Kurban Bayramı'na kadar bekleyişimiz devam edecek. Ancak hâlâ bir sonuç alamazsak bayram sonrasında açlık grevine başlayacağız" ifadelerini kullandı.