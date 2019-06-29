Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 30 Haziran Pazar

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motorları üzerinden her gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde yaşanan dengesiz grafikler konunun vatandaşlar tarafından üzerine düşülmesine neden oluyor. Ülkemizde döviz kurlarından daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan altın aynı zamanda düğün ve özel günlerde akrabalara ve yakınlara takmak için kullanılıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Haziran burada!

GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI |30 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

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