G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu

G-20 sonrası dolar düştü piyasalar canlandı. G-20 Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde verilen olumlu mesajlar sonrası piyasalar hızlı bir açılış yaşadı. Görüşmelerde ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların giderildiği mesajları ve ticaret savaşlarının da ateşkese girmesi ile tüm dünya borsalarında yüzde 2-4 arasında bir artış görüldü.



BORSA 100 BİNE DAYANDI

Dolar/TL de sert düşüşle güne başladı ve yüzde 2 civarında değer kaybıyla 5.6767'ye kadar çekildi. Ardından güç içinde düşüş devam etti ve cuma gününü 5.79 civarında tamamlayan dolar/ TL yüzde 2'nin üzerinde düşerek 5.65'e kadar çekildi. Euro da yüzde 2'den fazla düşüşle 6.42'ye çekilirken sepet kurda günlük düşüş yüzde 2'ye ulaştı.

BİST100 de haftaya yüzde 2.26 artışla başladı. Ardından gün içinde alımların devam ettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi yüzde 3.5'a yakın değer artışı ile 100 bine dayandı. BIST 100 günü3.37 artışla 99 bin 736 puandan kapattı. Piyasaların ilk tepkisi ise en erken açılan Asya'dan geldi. Bir süredir zor günler yaşayan Asya piyasaları yükselmeye başladı. Şangay Bileşik Endeksi yılın ikinci yarısına ve yeni haftaya yüzde 2.2, Japonya'nın Topix Endeksi 1.53 seviyesinde kazanımlarla başladı.



ALTINDA 1 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Petrol, G-20 sonrasında beş haftanın en yükseğine tırmandı. Altın ise ticaret savaşı gelişmeleriyle 1 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Ateşkesin ardından altın yılın üçüncü çeyreğine bin 400 doların altına gerileyerek başladı. Piyasalardaki artışın bir diğer sebebi de Avrupa Birliği ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile bir ticaret anlaşması yapması oldu. Gelişmelerin etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında da yükseliş trendi başladı. İngiltere FTSE yüzde 1.06, Alman DAX yüzde 1.48 ve Fransız CAC 40 yüzde 1.2 yükseldi.



CDS'LER 14 PUAN GERİLEDİ

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, ABD ile Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle sorun yaşamayacağı haberleriyle geriledi. CDS'ler Cuma günkü kapanış seviyesinden 14 baz puan düşüşle nisan başından bu yana en düşük seviye olan 384 baz puana geriledi. JP Morgan Chase'den piyasaların daha iyimser fiyatlama yaptığı ve bu iyimser tonun birkaç ay daha sürebileceği yorumu da geldi.

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