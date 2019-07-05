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Son Dakika haberi: - bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz Cumhuriyet, gram ve güncel fiyatları…

Bireyler haftanın son iş günü hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 5 Temmuz Cuma ? Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Tam da düğün mevsimlerinin bu aya denk gelmesiyle bireyler, özellikle gram ve fiyatlarını merak ediyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Kapalıçarşı'dan gelen son dakika verileri ışığında güncel altın fiyatlarını, detaylı analizleri ve uzman yorumlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 08:29
Son Dakika haberi: - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın güncel fiyatları…

Ülkemizde günlük olarak en çok araştırılan konu başlıkları arasında da ilk sıralarda yer alır. Özellikle arama motoru Google'da sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar ? sorusunun cevabını araştırıyor. Her toplumun farklı kültürü vardır, bizim kültürümüzde de düğünlerde bir numaralı hediye olarak dikkat çeker. Bu aşamada ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altın türü, çeyrek altındır. 5 Temmuz altın fiyatları hakkındaki detaylı son dakika analizleri haberimizde.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen , özellikle altın fiyatlarındaki değişimden sonra vatandaşların yeni gözdesi oldu. 5 Temmuz Cuma günü gram altın 255,82 TL'den alınırken 255,89 TL'den satılıyor.

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Son Dakika haberi: - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın güncel fiyatları…
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