Önce sürüldü sonra kovuldu

Önceki gün 60 belediye otobüsü şoförünü görev başındayken telefonla arayıp, "Yolcuları indirin, artık çalışmıyorsunuz" diyerek işten atan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan ve yaklaşık 1 ay önce Adana'nın Kayseri sınırındaki Tufanbeyli ilçesinde, hiçbir kadın personelin çalışmadığı ve kadın tuvaletinin olmadığı itfaiye birimine sürülen, Halime Büyükgüzel'in bu kez iş akdi fesih edildi.



KAYSERİ SINIRINA YAKIN

31 Mart öncesi MHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'ye yakınlığı ile bilinen Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunu Halime Büyükgüzel'in, Zeydan Karalar mazbatasını alır almaz, önce Genel Sekreter Şaban Acar aracılığıyla istifası istendi. Büyükgüzel istifa etmeyeceğini beyan ettikten sonra, Adana'ya 200 kilometre uzaklıkta Kayseri sınırındaki ilçesi Tufanbeyli merkezine 5 kilometre mesafedeki itfaiye şube amirliğine mobbing uygulanarak sürgüne gönderildi.



68 ERKEĞİN İÇİNDE TEK KADIN

68 erkek personelinin bulunduğu, hiçbir kadının çalışmadığı ve kadınlar tuvaletinin bile olmadığı itfaiye birimine gönderilen Halime Büyükgüzel 10 Haziran itibarıyla görevine başladı. Büyükgüzel, ilçedeki Öğretmenevi'ne yerleşti. 31 Mart seçimlerinden 4 gün önce Zeydan Karalar'ın şehit ailelerine düzenlediği kahvaltıda, şehit uzman çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'in HDP ile olan ittifakı eleştirmesini Halime Güzelbey tarafından yapılan bir oyun olduğunu iddia ederek sürgünü gerçekleştirdiği ileri sürüldü.



KADIN TUVALETİ BİLE YOK

İşten çıkarılan sözleşmeli memur Halime Büyükgüzel, bizzat başkanın talebiyle istifasının istendiğini iddia ederek, şunları söyledi: "İstifa gerekçesi olarak bana şehit ailesinin kendisini protesto etmesi olayını benim kurguladığımı söylüyor. Ben aileyi tanımıyorum bile. Adana'ya 200 kilometre uzaktaki Tufanbeyli'ye itfaiye birimine sürgün edildim. Görevime başladıktan 1 hafta sonra sözleşmemi tek taraflı feshettiler. Sürüldüğüm yer 68 erkeğin çalıştığı ve bir tane kadın tuvaletinin bile olmadığı şantiye alanıydı. Bizlere mobbing uygulayanlar bize 'bankamatikçi' diyorlar. Seçim öncesi söyledikleri 'kardeşlik, barış, huzur olacak. Kimseyi işinden etmeyeceğiz' sözlerinin tam aksi şeyler oldu" dedi.



"O SINIRI AŞMIŞTIR" DEMİŞTİ

Halime Büyükgüzel'in Tufanbeyli'ye sürgün edilmesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5. Oturumunda gündeme gelmişti. Mecliste söz alan MHP'li meclis üyesi Abdullah Açar, "Sayın başkan daha önce belediyede çalışan Halime Büyükgüzel'in Cumhur ittifakına destek verdiğinden dolayı erkeklerin çalıştığı ve kadınlar tuvaleti olmayan Tufanbeyli'ye göndermişsiniz" sorusuna CHP'li Karalar, "Bir nedeni vardır. Muhtemelen o sınırı aşmıştır. Bakarız sonra" yanıtını vermişti.

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