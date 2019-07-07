Haftanın ilk iş günü altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları... (8 Temmuz)

Düğün sezonunun tam ortasında olduğumuz bu günlerde bireyler altın fiyatları konusunda detaylı araştırmalarını hızlandırdı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip edebilirsiniz. Son aylarda piyasadaki gelişmelerin ardından vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın bu sabah saatlerinde 258,71 TL'den alınırken 258,76 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında çeyrek altın yer alır. Çeyrek altın hem yastıkaltlarında saklanan hem de düğünlerde bir numaralı altın türüdür. Çeyrek altın, 8 Temmuz Pazartesi günü 405,44 TL'den alınırken 414,64 TL'den satılıyor.