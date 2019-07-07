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Haftanın ilk iş günü ne kadar oldu? Son dakika gram ve fiyatları... (8 Temmuz)

Özellikle yaz aylarında vatandaşlar konusundaki son dakika gelişmelerini daha da yakından takip ediyor. Haftanın ilk iş günü olan 8 Temmuz Pazartesi günü ? Toplumsal değerler, ortak hafıza kültürü oluşturam kavramlar olarak dikkat çekiyor. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir, yatırım ve birikim olarak altın ve dolardan bağımsız olarak en fazla tercih edilen nesne olarak dikkat çeker. Düğünlerde de bir numaralı hediyedir, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 8.7.2019 06:43
Haftanın ilk iş günü altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları... (8 Temmuz)

Düğün sezonunun tam ortasında olduğumuz bu günlerde bireyler konusunda detaylı araştırmalarını hızlandırdı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip edebilirsiniz. Son aylarda piyasadaki gelişmelerin ardından vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın bu sabah saatlerinde 258,71 TL'den alınırken 258,76 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Çeyrek altın hem yastıkaltlarında saklanan hem de düğünlerde bir numaralı altın türüdür. Çeyrek altın, 8 Temmuz Pazartesi günü 405,44 TL'den alınırken 414,64 TL'den satılıyor.

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Haftanın ilk iş günü altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları... (8 Temmuz)
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