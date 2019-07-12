Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2019 Cuma)

bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? ( 2019 )

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği vatandaşların ekonomi grafiğini de takip etmesini sağlıyor. Gözlerini Kapalıçarşı'ya diken vatandaşlar güncel olarak altın fiyatlarını merak etmekte. Hem kişisel ihtiyaçları için hem de yatırım amacıyla tercih edilen altın aynı zamanda kadınların takı olarak kullandığı bir aksesuardır. Gelenek ve göreneklerimizde de yastık altı için saklanan altınların olması bizlerin çok eskiden beridir altını benimsediğimizi gösteriyor. Buna göre; gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet ne kadar oldu? Canlı alış ve satış fiyatları!

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 10:33
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2019 Cuma)

Vatandaşlar altın fiyatlarındaki değişen grafiği oldukça merak ediyor. Günü gününe takip edilen altındaki değişimler bireyler için kaçınılmaz oldu. Hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım amaçlı kullanılan altın her anlamda değerlendirmeye açık. Ekonominin en önemli parçası olan ne kadar oldu? 2019 güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 12 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2019 Cuma)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN