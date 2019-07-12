Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2019 Cuma)

Vatandaşlar altın fiyatlarındaki değişen grafiği oldukça merak ediyor. Günü gününe takip edilen altındaki değişimler bireyler için kaçınılmaz oldu. Hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım amaçlı kullanılan altın her anlamda değerlendirmeye açık. Ekonominin en önemli parçası olan altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz 2019 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 12 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.