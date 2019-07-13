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bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (13 Temmuz 2019) (13 Temmuz 2019)

inişli çıkışlı fiyat formuyla günlük olarak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günümüzde yatırımım amacıyla halen en çok tercih edilen ve önemli günlerin en değerli hediyelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Peki 13 Temmuz Altın fiyatları bugün ne kadar, Gram, tam ve çeyrek fiyatları kaç lira oldu? Güncel fiyatları sabah.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar, Gram, tam ve çeyrek fiyatları kaç lira oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2019 11:58
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (13 Temmuz 2019) (13 Temmuz 2019)

günden güne değişen fiyatları nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu şeklinde sorularla yoğun olarak araştırılıyor. Günümüzde en çok tercih edilen yatırım aracı olmaya devam eden altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, tam, çeyrek fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (13 TEMMUZ 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (13 Temmuz 2019) (13 Temmuz 2019)
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