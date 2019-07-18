Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika piyasadan 18 Temmuz Perşembe güncel detaylı altın fiyatları…

Toplumumuzda altın, hem yatırım hem de birikim aracıdır. Evlerde saklanan yastıkaltı altınlarının çoğu çeyrek altındır, bu durumda dolar ve eurodan daha fazla tercih edilir. Düğünlerde de bir numaralı hediye olması nedeniyle altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde piyasalardaki son durumu inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Temmuz Perşembe günü gram altın 259,72 TL'den alınırken 259,75 TL'den satılıyor. Ülkemizde gram altın, son dönemde adeta çeyrek altınla yarışıyor. Piyasalardaki son durumlar nedeniyle vatandaşların dikkati gram altına döndü. Düğünlerde de sıkça karşımıza çıkıyor.

18 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Türkiye'de kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında çeyrek altın vardır. Çeyrek altın söz konusu ise mutlaka akla düğünler gelir, ayrıca en çok biriktirilen altın türü olan çeyrek altın bugün 413,20 TL'den alınırken 422,58 TL'den satılıyor.