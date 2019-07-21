Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Temmuz Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

haberi: bugün ne kadar? 21 Temmuz Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düğün sezonunda olmamız dolayısıyla konula ilgili bireylerin ilgi ve alakası artmış durumda bulunuyor. Toplumumuzda döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen ve güvenilen bir yatırım aracı olan altın bugün ne kadar? İşte güncel piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek Pazar

Giriş Tarihi: 21.7.2019 08:49
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Temmuz Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

konusunda yaşanan gelişmeler, hareketlilik ve anlık değişimleri bireyler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ekonomik yatırım ve özellikle düğün sezonununda olmamız dolayısıyla hediyelik olarak da tercih edilen altın, yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 TEMMUZ GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmelerini ve anbean değişimleri bu başlık altından takip edebilirsiniz...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Temmuz Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN