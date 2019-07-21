Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Temmuz Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları konusunda yaşanan gelişmeler, hareketlilik ve anlık son dakika değişimleri bireyler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ekonomik yatırım ve özellikle düğün sezonununda olmamız dolayısıyla hediyelik olarak da tercih edilen altın, yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 TEMMUZ GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmelerini ve anbean değişimleri bu başlık altından takip edebilirsiniz...