5.2 milyon memur için pazarlık başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk toplu sözleşme süreci başladı. İki yılda maaşları yüzde 37.14 artan milyonlarca kamu çalışanının gözü 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerde olacak. Yaklaşık 3.2 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklar belirlenecek. Memur sendikaları teker teker taleplerini açıklamaya başladı.



KİM NE İSTEDİ?

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Kamu-Sen taban aylığın Ocak 2020'de 600 lira artırılmasını, ek olarak yüzde 10+10, 2021'de ise yüzde 8+8 artış istedi. Kamu-Sen ayrıca gelir vergisi tarifesinin yeniden düzenlenmesini talep etti. KESK, kamu çalışanlarının ücretlerine 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talep etti.



UZLAŞIYLA ÇÖZÜLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Selçuk, sendikanın sunduğu teklifi değerlendireceklerini belirterek 1 Ağustos'ta yeniden bir araya geleceklerini söyledi. Bu tarihte başlayacak görüşmeler ay içinde tamamlanacak. Bakan Selçuk, "Süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum" dedi. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, abartılı teklifler sunmadıklarını belirterek, "Sadece maaş ve ücretlerimizi artıracak oranlar ve tutarlar noktasında artış istemiyoruz. Toplu pazarlıkla, sosyal güvenlikte adaleti ve sürdürülebilirliği destekleyen kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Yalçın, gelir vergisinin yıl boyunca yüzde 15 uygulanmasını talep eden ek gösterge konusundaki vaadin yerine getirilmesini istediklerini söyledi. Yalçın, "Kamu işverenine ek gösterge vaadini hayata geçirme imkânı sunuyoruz. Ek ödemelerde, özel hizmet tazminatlarında ve bunu yansıtma oranında artış teklif ediyoruz" dedi.



EN ÇOK ZAM İSTEYEN KESK

Memur sendikaları içinde en yüksek artışı KESK istedi. 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talep etti. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, tekliflerinde yoksulluk sınırındaki artış oranının maaş artışında temel alınmasını istediklerini belirtti. En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU