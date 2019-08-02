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fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! bugün ne kadar? 2 Ağustos 2019

En değerli madenlerden bir olan tüm dünyada önemli bir konuma sahiptir. Hem hediye, hem de yatırım aracı olarak kullanılan altının fiyatları da vatandaşlar tarafından sürekli araştırılıyor. Peki, güncel bugün ne kadar? Canlı yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 08:44
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Ağustos 2019

Her gün olduğu gibi bugün de fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özel günlerde hediye veya yatırım aracı olarak altın madenini kullanan bireyler, canlı araştırmasına devam ederken haftanın işlem gününde altın türlerinin durumu merak konusu oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?

2 AĞUSTOS 2019 ALTIN FİYATLARI

Tam, yarım, çeyrek, gram ve ata altını güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Altın alış satış işlemi yapmak isteyenler haberimizden ve aPara altın sayfasından canlı altın fiyatlarını ve son dakika haberlerini görüntüleyebilirler...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Ağustos 2019
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