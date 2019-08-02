Konut kredisinde faizin yarısı cepte

Merkez Bankası'nın geçen hafta 4.25 puanla bir kerede gerçekleştirilen en büyük faiz indirimine imza atmasının ardından, ekonomide büyümeye destek olmak için kredi faizlerinde başlaması beklenen indirimlerin fitilini kamu bankaları ateşledi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredisinde aylık faizi yüzde 1.55'ten 0.99'a çekerken, vadeyi de 180 aya kadar çıkardı. Atılan bu adımın yüksek faiz nedeniyle durma noktasına gelen kredili konut satışlarını canlandırması bekleniyor.



FAİZ YÜKÜ HAFİFLİYOR

Yapılan faiz indirimi ile tüketicinin konut kredisinde ödeyeceği faiz yüzde 50 azalırken, ihtiyaç ile ticari kredi faizlerinde de önemli indirimler yapıldı. Konut kredisinde 180 ay vadede 500 bin TL kredi kullanacak olan bir müşteri, aylık yüzde 1.55 faizde toplam 1 milyon 488 bin TL öderken, aylık yüzde 0.99 faizle bu ödeme 1 milyon 73 bin liraya inecek. Ödenecek faiz 988 bin liradan 573 bin liraya inecek.







ZİRAAT'TEN TARİHİ ADIM

Bankacılık sektörünün lokomotifi olan Ziraat Bankası dün tarihi bir adım attı. Banka, konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü. Ziraat Bankası tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranını, azami 180 ay vade için yüzde 0.99'a indirdi. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1.39 olarak belirlendi. Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1.8'den 1.49'a çekerken, ticari kredi de faizi ortalama yüzde 21'den 17'ye düşürdü.

Öte yandan Türk Eximbank da, TL kredi faiz oranını yüzde 15.19'dan 11.84 seviyesine çekti.



BÜYÜK HAREKET OLDU

Faiz oranının 15 yıl vade ile oluşturulmasının büyük hareket olduğunu belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, asıl konut ihtiyacının bu kesimde olduğunun altını çizdi. Elmas, "Vadenin 180 aya çıkmış olması daha alt ve orta gelir grubunu alıma yönlendirecek. Bankalar anlaşarak oranı 0.80'e kadar çekilebiliz" diye konuştu.



ÖZEL BANKALAR İNDİRSİN

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Alternatif yatırım araçlarında da gayrimenkul lehine bir hareket gözlemleniyor. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerine de gözle görülür bir gerileme olmasını bekliyoruz. Yani tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. Beklentimiz bu kıvılcımın özel bankalar nezdinde de destek görmesi" dedi.



TÜM BANKALAR KATILMALI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların faiz indirimine gitmesini beklediklerini söyledi. Baran, "Gayrimenkul başta olmak üzere ekonominin her alanında gelişmeye engel olan enflasyon ve faiz baskılarının bitmesi iç tüketimi canlandırarak, üretimde ve istihdamda artış sağlayacak" diye konuştu.







HAYIRLI OLSUN

Bu hafta başında, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi faizlerinin düşürülebileceği açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Berat Albayrak, dünkü faiz düşüşünü değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" mesajı verdi.



KÂRLILIK İKİNCİ PLANDA

Vakıfbank da tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 500 bin liraya kadar konut kredilerinde aylık faiz oranını, azami 180 ay vade için yüzde 0.99'a indirdi. Vakıfbank, 90 bin liraya kadar azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1.59'dan tüketici kredisi kullandıracak. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Kamu bankaları olarak kârlılığımızı ikinci plana bırakarak milli ekonomimizin yanındaki güç olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.



ERTELENEN TALEP HAREKETLENECEK

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konut kredisi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürülmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçireceğini söyledi. Yetgin, "Faizleri indirilmesiyle birlikte konutta ciddi bir fırsat oluştu. Son çeyrekte satışların daha da artacağını düşünüyorum. Mevduat faizlerinin de düşmesiyle vatandaşın ertelediği konut talebi hareketlenecek" dedi.

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