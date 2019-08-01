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haberi: Kredi faiz oranlarında büyük indirim! , Akbank, Vakıfbank, Halkbank - taşıt - konut - ihtiyaç kredisi ne kadar oldu?

ile ilgili müjdesi 'ndan geldi. Ziraat Bankası faiz oranını yüzde 1'in altına 0.99'a indirdi. Öte yandan, tüketici kredisinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde kredi faiz oranlarında indirime gidileceğini duyurmuş ve söz konusu haber sonrası internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'konut - taşıt - ihtiyaç kredisi' araştırmaları hızlanmıştı. Peki Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların konut - ihtiyaç - faiz oranları ne kadar? İşte son dakika kredi faiz indirimi haberi...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:52
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında büyük indirim! Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank - taşıt - konut - ihtiyaç kredisi ne kadar oldu?

'ndan müjdesi ajanslara düştü. Özellike Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesini ardından yaşanan ekonomide canlanma ile birlikte artan bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesi beklentisi vatandaşlar tarafından merak edilir hale gelmiş ve en güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi oranlarını ilgiyle takip eden kişiler 'kredi faizleri düştü mü?' şeklinde araştırmalar yapılmıştı. İndirim sonrası ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer tüm bankaların faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
: 1.49

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında büyük indirim! Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank - taşıt - konut - ihtiyaç kredisi ne kadar oldu?
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