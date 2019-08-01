Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında büyük indirim! Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank - taşıt - konut - ihtiyaç kredisi ne kadar oldu?

Ziraat Bankası'ndan son dakika konut kredisi müjdesi ajanslara düştü. Özellike Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesini ardından yaşanan ekonomide canlanma ile birlikte artan bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesi beklentisi vatandaşlar tarafından merak edilir hale gelmiş ve en güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi oranlarını ilgiyle takip eden kişiler 'kredi faizleri düştü mü?' şeklinde araştırmalar yapılmıştı. İndirim sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer tüm bankaların faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.49