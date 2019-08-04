Son dakika... 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında olan altın fiyatları hakkında haftanın ilk iş günü olan 5 Ağustos Pazartesi son dakika bilgileri geliyor. Özellikle düğün sezonunun tam ortasında vatandaşlar çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok birikim yapılan nesne altın olarak dikkat çeker, bu yüzden yatırım düşünenler detaylı ve güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

5 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğünlerin başlamasıyla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın ve gram altın var. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 262,44 TL'den alınan gram altın 262,51 TL'den satılıyor.