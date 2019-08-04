Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika... 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Son dakika... 5 Ağustos gram ve çeyrek ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan hakkında son dakika haberleri geliyor. Özellikle bayram tatiline denk gelen düğünlerle birlikte takı takacak vatandaşlar ? sorusunun cevabını araştırıyor. Toplumsal alışkanlıklar ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, 5 Ağustos güncel altın fiyatları hakkındaki detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 06:29
Son dakika... 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında olan hakkında haftanın ilk iş günü olan 5 Ağustos Pazartesi son dakika bilgileri geliyor. Özellikle düğün sezonunun tam ortasında vatandaşlar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok birikim yapılan nesne altın olarak dikkat çeker, bu yüzden yatırım düşünenler detaylı ve güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

5 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğünlerin başlamasıyla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın ve var. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 262,44 TL'den alınan gram altın 262,51 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN