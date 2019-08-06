Hisseli vatandaşlık

Yabancılara 250 bin dolarlık konut ya da gayrimenkul satışı karşılığında verilen vatandaşlık hakkı, farklı sektörlerde de boy göstermeye başladı. Son iki yıldır büyük bir yükselişe geçen turizm sektörü, yabancılar için vatandaşlık hakkının kapısını araladı. Sektörde son dönemde otel sahipleri, tıpkı gayrimenkul yatırım ortaklığında olduğu gibi otel binasını eşit hisse paylarına bölerek yabancılara satmaya başladı. Bu alandaki ilk örnek ise Nişantaşı'nda bir otelin satışıyla gerçekleşti. Nişantaşı'nda 28 odalı bir otel sahibi, binasını 10 eşit hisseye bölerek her hisseyi 250 bin dolardan sattı. 10 kişi tarafından satın alınan hisselerle yabancılar hem turizm sektörüne yatırım yapmış oldu hem de vatandaşlık elde etti. İşletmesi devam eden otelde kârdan da pay alacak olan yabancılar, bu şekilde 10-15 yıl içinde yatırımlarını da kazanmış olacak.







DAHA PAHALIYA SATIYOR

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, İstanbul'da özellikle küçük otel sahiplerinin mülklerini bu şekilde eşit hisse paylarına bölerek yabancıya satmaya başladığını söyledi. Gayrimenkul olarak hisselere bölünen otellerin bu şekilde çok daha yüksek fiyattan satılabildiğini anlatan Korkmaz, "Mülk sahibi tek bir kişiye 1.5-2 milyon dolara satabileceği oteli bu yolla 2.5-3 milyon dolara satıyor" dedi. Bu sistemin yabancı yatırımcı için de kazanç sağladığını anlatan Korkmaz, "Satışı yapılan oteller bir taraftan da canlı bir işletme olarak varlığını sürdürüyor. Otele 250 bin dolarlık yatırım yaparak hisse alan yabancı aynı zamanda otel gelirinde de faydalanıyor" diye konuştu.



KİRADAN DA GELİR ELDE EDECEK

20-30 odalı otellerin konumuna göre farklılık gösterse de yıllık ortalama 150 ila 200 bin dolarlık kira getirisi olduğunu anlatan Korkmaz, "10 hisseye böldüğünüzde bir kişiye yıllık ortalama 15 bin dolar kira getirisi sağlar. Bu da kişinin yatırımını 10-15 yılda geri alması demektir ki bu yabancı için oldukça cazip" ifadelerini kullandı. Korkmaz, bu şekilde hisse payıyla hem alıcı hem de satıcı için kazan-kazan durumu oluşturduğunu aktardı.



FARKLI SEKTÖRLERE DE YAYILABİLİR

Bu tür otel hisselerine daha çok Ortadoğulu, Iraklı ve İranlıların ilgi gösterdiğini anlatan ISTTA Başkanı Korkmaz, bu modelin yeni olduğunu, Avrupalı ve Uzakdoğuluların da bu yatırıma ilgi göstereceğini öngördüklerini kaydetti. Bu modelin önümüzdeki 1-2 yıl içinde daha da artacağını aktaran Korkmaz, bunun sadece turizm değil, enerji santralleri gibi gayrimenkulün bulunduğu her alana yayılabileceğini sözlerine ekledi.

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