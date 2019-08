İstanbul Havalimanı oteli YOTEL % 80 doldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla birlikte 7 Nisan'da Türkiye'deki ilk otelini de hizmete alan İngiltere merkezli YOTEL, 4 ayda yüzde 80 doluluğu yakalamayı başardı. YOTEL'in globaldeki diğer havalimanı otellerine kıyasla çok hızlı bir başarı grafiği yakaladığını belirten YOTEL Global COO'su Lisa Bovio, gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Bovio, "Dünyanın en büyük üçüncü havalimanında yer almak bizim için çok önemliydi. Şu anda yüzde 80 doluluk ortalaması yakaladık. Kısa sürede çok önemli bir başarı elde ettik" dedi.Havalimanın büyüklüğü, park sürelerinin uzunluğu gibi eleştirilerin yabancı misafir tarafından da gelip gelmediği yönündeki soruya Bovio, "Biz müşterilerimizden bu yönde bir eleştiri almadık. Bu bahsettiğiniz sorunlar bütün büyük havalimanlarında yaşanır. Misafirlerimiz gerek otel gerekse havalimanından çok memnun kaldıklarını belirtiyor" şeklinde yanıt verdi.Havalimanın uzaklığı ile ilgili eleştirilere de yorum yapan Bovio, şunları söyledi: "İngiltere Heathrow havaalanına inen uçaklar şehrin üzerinden geçiyor. Bu ciddi bir gürültü kirliliği yaratıyor. İstanbul Havalimanı'nın şehrin dışında yapılması önümüzdeki 30 yılın stratejisi. Ve bu çok ileri görüşlü bir vizyonu gösterir. Dünyada hemen hemen her havalimanını görmüş biri olarak bence havalimanının gerek konumu gerekse mimarisi çok iyi. Ufak tefek aksaklıklar elbette olur ancak onlar da zamanla çözülür."YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen de, otelin 7 Nisan'da açıldığını hatırlatarak, "O günden bugüne çok yoğun bir talep alıyoruz. Hava tarafında 174 odamız var. Yüzde 100'ün üzerinde dolu çalışıyor. Kara tarafında yüzde 60 doluluğu yakaladık. İkisinin ortalaması ise yüzde 80'lerde. Yılsonu hedefimiz her iki tarafta da yüzde 80 doluluğu yakalamak. Buna da çok rahat ulaşacağımızı görüyoruz" şeklinde konuştu.Hava tarafından odaların 4 saatlik başlangıç fiyatının 80 euro olduğunu anlatan Göymen, her saate ilave 10 euro aldıklarını, bu fiyatların talebe göre arttığını kaydetti.