İki günde 13 bin kişi eve koştu

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99'a düşürmesiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaş soluğu bankalarda aldı. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut alım talebini 1.5 yıl erteleyen vatandaşların iki günde yaptıkları konut kredisi başvurusu bu anlamda tarihin en yüksek iki günlük talebi oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2.1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. Edinilen bilgilere göre, ağırlıklı başvuru, 120 ay vade ve 500 bin TL'nin altındaki kredilere geldi.







REKOR TALEP GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların düşük konut kredisine olan rekor seviyedeki talebine dikkat çekti. Albayrak, mesajında, "Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileriye taşıyacağız" açıklamasında bulundu.



3 GÜNDE 60 KONUT SATTIK

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, faiz indirimi hareketinin güzel başladığını, bekleyen taleplerin hayata geçtiğini söyledi. Sur Yapı olarak, kendi projelerinde de faiz indirimine cevap verdiklerini anlatan Elmas, şöyle konuştu: "1.5 yıldır ev almayı bekleyen tüketici alıma geçti. Özellikle Antalya projemizde talepten öte satışlar da yaptık. 180 ay vade, insanlara kira öder gibi cazip geliyor. Antalya projemizde 2+1 konutları ayda 2 bin liraya satıyoruz. Faiz oranını da 0.69 yaptık. Aradaki farkı sübvanse ediyoruz. Yüzde 25 peşinatı ise 5 yıla faizsiz böldük. 3 günde 60 konut sattık" diye konuştu.



BAYRAMDAN SONRA HAREKETLENECEK

Konut alıcısının bayram sonrasında sektöre yüksek ivme getireceğini belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, bu etkinin yıl sonuna kadar artarak devam edeceğini söyledi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise, "Asıl hareketi sezonun açıldığı eylülde bekliyoruz. Bizim sektör olarak istediğimiz faiz oranları bu seviyelerdeydi" dedi.



EMLAK KONUT PROJELERİNDE BAŞLADI

Emlak Konut GYO, projelerinde 180 ay vade yüzde 0.99 konut kredisi faiz olanağı ile satışlarını internet sitesi üzerinden duyurmaya başladı. Şirket; Başkent Emlak Konutları, Gebze Emlak Konutları 3 ile Niğde Emlak Konutları projelerinde yeni sistemin duyurusunu yaptı.



VATANDAŞ MEVDUATINI EVE ÇEVİRİYOR

Faizlerin düşmesi ile birlikte konut sektöründe ciddi anlamda hareketlenmenin başladığını söyleyen Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, vatandaşlardan yoğun telefon aldıklarını belirterek "Şu an konut alım zamanı. 1 yıl sonra bu fiyatları görmek pek mümkün değil. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Banka faizinde duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU