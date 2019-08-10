17 yıl sonra bir ilk

Geçen yıl ağustosta yaşanan kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde başlayan, Yeni Ekonomi Programı'yla çerçevesi çizilip uygulanan dengelenme adımları meyvelerini vermeye başladı. Faiz ve enflasyon düşüşünün ardından Türk ekonomisinin bugüne kadar yumuşak karnı olarak görülen, reyting şirketlerinin kırılganlık göstergesi olarak nitelediği cari denge de 17 sene sonra yıllık bazda fazla verdi. Bunda, ekonomik dengelenme adımları, TL'deki değerlenmeyle azalan ithalatın dış ticaret açığını düşürmesi ve artan turizm gelirleri etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık" dedi. Analistler, temmuzda da cari dengenin fazla vereceğini belirtiyor.







538 MİLYON DOLAR FAZLA

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 aylık cari işlemler hesabı haziranda 538 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler haziranda aylık bazda ise 548 milyon dolar, ocak-haziran döneminde ise 3.26 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler açığının bir önceki yılın haziran ayına göre 2.47 milyar dolar azalmasında dış ticaret açığında görülen 1.8 milyar dolarlık azalma ile turizmde artan gelirler etkili oldu.



ENERJİ İTHALATI 26 AYIN DİBİNDE

Türkiye'nin ödemeler dengesinde önemli bir yer tutan enerji kaleminde de iyileşme dikkat çekti. Haziranda 488 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi, enerji ithalatı ise 2.8 milyar dolarla Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Böylece enerji kaleminde haziranda verilen net açık 2.3 milyar dolarla 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık verilerde enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengede ise 42.6 milyar dolarlık fazla oluştu. Bu rakam verilerine ulaşılan Aralık 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 284 milyon dolar artı verdi.





TEMMUZDA TREND DEVAM EDER

Analistler temmuzda da fazla verilebileceğini belirtiyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, temmuz ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, son 12 aylık cari dengenin 4 milyar dolar civarında bir fazla verilebileceğine işaret ettiğini söyledi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer de temmuzda turizm gelirlerinde daha fazla artış görülmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde cari fazla vermeye devam edebiliriz. Uzun zamandan sonra döviz kurlarında cari hesaptan oluşan baskının da bittiğini görüyoruz" dedi. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yansıması ve turizm cephesinden gelen güçlü destekle dengelenmenin devam ettiğini söyleyerek, "İlk hesaplamalarımız temmuzda da cari fazla vereceğimize ve yıllık fazlanın artacağına işaret ediyor" dedi. GCM Yatırım Menkul Değerler'den Enver Erkan da "2019 3. çeyrekte de yıllıklandırılmış bazda cari fazla verebiliriz. 4. çeyrekte ise faiz indirimlerinin etkisi daha net görülecek, iç talep ekonomiye destek verecek, bu da bir miktar ithalat tarafındaki daralma trendini bozarak cari açık tarafına yol aldırabilir" diye konuştu.



GIDA KOMİTESİ TOPLANDI

Dün Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri ele aldıklarını belirtti.



KALICI HALE GELECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından cari denge rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız" dedi.