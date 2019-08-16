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ile ilgili son dakika haber! Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Ağustos 2019

Haftanın son işlem günü olan Cuma gününe girmemizle birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip etmeye başladı. Haftalık kapanışı nasıl yapacağını merak edenler canlı altın fiyatları ve güncel hareketleri izliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizde, canlı yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.8.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 08:27
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haber! Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Ağustos 2019

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve hareketleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar ya da hediye olarak altın almak isteyenler "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Altın fiyatları son günlerde oldukça hareketli seyrediyordu. Haftanın son işlem gününde, altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilir ve canlı yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 AĞUSTOS 2019 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, çeyrek, gram ve ata altını güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Altın alış satış işlemi yapmak isteyenler haberimizden ve aPara altın sayfasından canlı altın fiyatlarını ve son dakika haberlerini görüntüleyebilirler...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haber! Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Ağustos 2019
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