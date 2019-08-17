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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! Cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar ve kaç TL? 17 Ağustos

Ekonomi denildiğinde hiç şüphesiz vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak dikkat çeken ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi günün hafta başından bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yatırım ve hediye başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bu sarı metale olan ilgi daha da yoğunlaştı. Peki, gram, cumhuriyet ve fiyatları güne nasıl başladı ve şu an kaç TL? Haberimiz ilerleyen sayfalarından anbean Kapalıçarşı fiyatları ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 17 Ağustos 2019 Cumartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 17.8.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 08:41
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? 17 Ağustos

hakkında son dakika hareketliliği yaşanıyor... Kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak oldukça önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Düğün sezonu yavaş yavaş sona ererken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, gram ve başta olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından ilk hafta sonu ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 17 Ağustos 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 17 Ağustos 2019 Cumartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? 17 Ağustos
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