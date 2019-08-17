Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? 17 Ağustos

Altın fiyatları hakkında son dakika hareketliliği yaşanıyor... Kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak oldukça önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Düğün sezonu yavaş yavaş sona ererken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından ilk hafta sonu ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 17 Ağustos 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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