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Altın fiyatlarında hareketliliği! Cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL? 21 Ağustos

Ekonomi başlığı altında yurttaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkan ile ilgili hareketliliği yaşanıyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi Pazartesi gününden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yatırım ve hediye başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bu sarı metale olan ilgi daha da yoğunlaştı. Peki, gram, cumhuriyet ve fiyatları güne nasıl başladı ve şu an kaç TL? Haberimiz ilerleyen sayfalarından anbean Kapalıçarşı fiyatları ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 21 Ağustos 2019 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 01:21
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ağustos

Altın fiyatlarında son dakika! Kültürümüzde de hediye ve yatırım açısından büyük ve önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Ağustos sonu itibari ile düğün sezonu yavaş yavaş bulmaya başlarken sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, gram ve başta olmak üzere haftanın ilk gününden itibaren inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların hafta ortasında ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 21 Ağustos 2019 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 21 Ağustos 2019 Çarşamba gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ağustos
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