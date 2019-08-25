Altın fiyatları son dakika haberleri burada! Altın fiyatları bıgün ne kadar? 26 Ağustos 2019

Uzun süredir Çin-ABD arasında süregelen ticaret savaşları nedeniyle dünyanın en çok kullanılan para birimi dolara olan güven azaldığı için, insanlar değerli madenlere yöneliyor. Özellikle altın, mevcut finansaş ortamda en güvenilir ticaret aracı olarak çn plana çıkıyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2019

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