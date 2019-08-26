Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos 2019 Pazartesi Gram, Çeyrek altın fiyatları burada

bugün ne kadar? 2019 Pazartesi Gram, Çeyrek altın fiyatları burada

hakkında son dakika haberleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. haftasına altının nasıl bir başlangıç yaptığı merak edilirken, bir yandan da gözler G-7 zirvesinden çıkacak sonuçlarda. Peki, 26 Ağustos 2019 itibariyle (bugün) altın ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatları haberimizden anbean takip edilebilir. İşte güncel tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 16:50
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos 2019 Pazartesi Gram, Çeyrek altın fiyatları burada

Uzun süredir Çin-ABD arasında süregelen ticaret savaşları nedeniyle dünyanın en çok kullanılan para birimi dolara olan güven azaldığı için, insanlar değerli madenlere yöneliyor. Özellikle altın, mevcut finansaş ortamda en güvenilir ticaret aracı olarak çn plana çıkıyor. ile ilgili son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2019

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini buradan öğrenebilir, canlı altın fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. İşte tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos 2019 Pazartesi Gram, Çeyrek altın fiyatları burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN