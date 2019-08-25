Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...

Döviz fiyatlarındaki anlık yükselişin ardından altın fiyatlarındanda da son dakika gelişmeleri anlık olarak gelmeyi sürdürüyor. Yatırım yapacaklar veya sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos gram tam ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR (26 AĞUSTOS 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar,