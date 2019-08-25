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Son dakika: bugün ne kadar? 26 Ağustos gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...

Dolar ve Euro'daki son dakika kur dalgalanmaları altın fiyatlarını da etkiliyor. Alım yapmayı düşünen vatandaşlar bu anlık değişimleri merak ederek arama motorlarında yoğun olarak bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. En güncel döviz ve altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos gram tam ve çeyrek fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 02:18
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...

Döviz fiyatlarındaki anlık yükselişin ardından altın fiyatlarındanda da son dakika gelişmeleri anlık olarak gelmeyi sürdürüyor. Yatırım yapacaklar veya sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, bugün ne kadar? sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Ağustos gram tam ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR (26 AĞUSTOS 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...
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