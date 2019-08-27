Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 28 Ağustos…

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda döviz kurlarıyla bağlantılı olarak altının yükselişi sürerken, gram altının fiyatı 288 lira civarından işlem görüyor. Ufak veya büyük çaplı yatırımcılar tarafından anbean takip edilen altın ile ilgili tüm gelişmeleri sizler için hazırladık. İşte cumhuriyet, ata, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 28 Ağustos…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…