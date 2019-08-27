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: bugün ne kadar? fiyatları 28 Ağustos…

ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Son günlerde özellikle döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik altını da doğrudan etkiliyor. Ülkemizde de bir numaralı yatırım aracı olarak tercih edilmesinden dolayı pek çok vatandaş ‘Altın fiyatları bugün ne kadar’ sorusunun yanıtını aratıyor. Sabah.com.tr olarak gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 07:05
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 28 Ağustos…

ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda döviz kurlarıyla bağlantılı olarak altının yükselişi sürerken, gram altının fiyatı 288 lira civarından işlem görüyor. Ufak veya büyük çaplı yatırımcılar tarafından anbean takip edilen altın ile ilgili tüm gelişmeleri sizler için hazırladık. İşte cumhuriyet, ata, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 28 Ağustos…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 28 Ağustos…
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