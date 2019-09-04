Füzeye yerli kompozit

Savunma sanayiinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), dünyanın en büyük dördüncü kompozit üretim tesisini kuruyor. En az iki farklı malzemenin makro boyutlarda birleşerek oluşturduğu (örneği karbon-fiber) yeni malzemelere denilen kompozit ürünler, füze, uçak, helikopter, otomobiller gibi birçok alanda kullanılıyor. Dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği kompozit ürünlerin ise milyarlarca dolarlık bir pazarı bulunuyor. TUSAŞ'tan verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 95 bin metrekarelik tek çatı altındaki 4. büyük kompozit üretim tesisi olacak fabrika, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak. Tesisin ürettiği kompozitin kilogramı ihracat fiyatı ise bin 500 doları buluyor.

Fabrika yapay zekaya sahip robot kollar, otonom ve son teknoloji ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapacak. Tam kapasite ile çalışmaya başladığında bin kişi istihdam edecek tesiste, yüksek teknolojiyle üretim olacak. Uçak ve helikopter gibi araçların yapısal parçalarının üretileceği tesiste, üst düzey teknolojik üretim yanında yeni ürün tasarımları ve geliştirmeleri yapılacak.



AKILLI FABRİKA OLARAK YAPILACAK

Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının da kullanılacağı tesis akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirilecek. Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar yapay zekaya sahip robot kollar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak.

Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makinalar birbiriyle iletişim halinde olacak. Binlerce sensör ve iletişim sistemiyle donatılacak tesis ile bütün üretim süreci ve verimlilik anlık olarak kontrol edilebilecek.







DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM

Tesisin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışıldığını belirten TUSAŞ uzmanları, "TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle iş birlikleri yürüten TUSAŞ, tesiste kendi geliştirdiği hava araçlarının yanı sıra Airbus, Boeing gibi global havacılık devleri için üretimler gerçekleştirecek" dedi.







PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Tesis için mühendis alımına da başlanıldığını belirten uzmanlar, "Kahramankazan'daki merkez yerleşkede hayata geçirilecek tesis için proses mühendisi (kompozit imalat) pozisyonunda çeşitli alanlardan mühendis istihdam edilecek. Adaylarda makine, metalurji ve malzeme, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, kompozit ve imalat teknolojileri alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olmak tercih nedeni oluşturacak.