Dış ticaret ordusu kuruluyor

Ticaret Bakanlığı rekor kırılan ihracat rakamlarını daha da yukarı taşımak için yeni rotayı çizdi. İhracat ana planına göre dış finansman ihtiyacı azalırken ihracatın büyümeye katkısı artacak. 2023'e kadar mal ihracatının 226.6 milyar dolar olması bekleniyor. Eximbank'ın ihracatı destekleme oranı yüzde 29 olacak.



DESTEKLER ARTACAK

İhracatta güçlendirilmiş finansman, enerji, kira, istihdam gibi destekler sağlanacak. Marka, tasarım,lojistik, yurtdışı ofis mağaza, küresel tedarik zinciri, fuar destekleri verilecek. Hedef ülke ve hedef sektör yaklaşımıyla orta ileri ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatı artırılacak.

Kadın ve genç girişimcilerin ihracattaki rolü güçlendirilecek. Ulusal kadın ve genç girişimci platformu kurulacak. Dış ticaret meslek liselerinin sayısı artacak. E-ihracat stratejisi uygulamaya alınacak, ticaret hacminden alınan pay artırılacak.

İhracat dostu dijital uygulamalar güçlenecek. Sanal Ticaret Akademisi Destek Yönetim Sistemi gibi uygulamalar yaygınlaşacak. Dünya e-ticaret pazar payı artırılacak.

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