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fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Son dakika Canlı 9 Eylül gram, tam ve çeyrek burada!

Dolar döviz kurunda yaşanan hareketlilik fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini de etkiliyor. Hem yatırım amaçlı hem de hediye olarak alınan sarı metale haftanın ilk iş günü ilgi yoğun bir şekilde sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ‘’ bugün ne kadar oldu?’’ sorusuna arama motoru üzerinden yanıt arıyor. Güncel piyasaları inceleyenler alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 9 Eylül gram, tam ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 08:04
Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Son dakika Canlı 9 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

Haftanın ilk iş gününe ilişkin fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun devam etmesi ve hediye amaçlı olarak alınan sarı metale ilgi oldukça yoğun. Dolar döviz kuruna bağlı olarak hareketliliğini devam eden '' bugün ne kadar oldu?'' sorusuna günbegün yanıt aranmaya devam ediliyor. Peki 9 Eylül gram, tam ve fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 9 EYLÜL 2019

fiyatlarına ilişkin canlı oranlara ve tüm detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

İşte detaylar;

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Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Son dakika Canlı 9 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada!
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