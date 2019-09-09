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: bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 10 Eylül

ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafikten doğrudan etkilenen altın, bu hafta ciddi düşüşler yaşadı. Hem yatırım hem de hediye amaçlı alım ve satımı gerçekleştirilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 10.9.2019 07:17
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 10 Eylül

Geçtiğimiz haftadan bu yana ciddi bir düşüş ile karşı karşıya olan altın ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gramında 0.58'lik bir düşüş yaşanırken 275 lira civarında alış ve satış rakamı bulunuyor. Çeyrek ise 0.33'lük bir yükselmeyle 445 lira civarından alınırken, 455 lira civarından satılıyor. Peki, güncel ne kadar oldu? Son dakika canlı gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada! 10 Eylül altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

10 Eylül Altın fiyatları ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilir, anbean değişimleri gözlemleyebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 10 Eylül
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