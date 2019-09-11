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bugün ne kadar, kaç TL? fiyatları 12 Eylül

ile ilgili yaşanan gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kültürümüzde döviz kurlarının aksine daha köklü bir geçmişi olan ve vatandaşlarımız daha çok yatırım, birikim ve hediyeleşme aracı olarak gördüğü altın 276,73 liradan alınırken, 276,80 liradan satılıyor. Peki, 12 Eylül Cumhuriyet, tam, gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte bu soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 06:53
Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika gram tam ve çeyrek altın fiyatları 12 Eylül

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok benimsenmiş bir yatırım aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişiklerden de doğrudan etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda doların ani çıkış ve düşüşlerinden doğrudan etkilense de şuanda belli nokta da kalmayı başardı. Peki, bugün ne kadar? 12 Eylül Gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 12 EYLÜL GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan tüm gelişmeler ve değişimleri bu başlık altından öğrenebilir, A Para sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz…

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Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika gram tam ve çeyrek altın fiyatları 12 Eylül
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