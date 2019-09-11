Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika gram tam ve çeyrek altın fiyatları 12 Eylül

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok benimsenmiş bir yatırım aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişiklerden de doğrudan etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda doların ani çıkış ve düşüşlerinden doğrudan etkilense de şuanda belli nokta da kalmayı başardı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Eylül Gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 12 EYLÜL GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan tüm gelişmeler ve değişimleri bu başlık altından öğrenebilir, A Para sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz…