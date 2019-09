Aslan Florya’da sözünü tutmadı

Dün SABAH'ın gündeme getirdiği "Emlak Konut Galatasaray ile yollarını ayırıyor" haberi gündeme damgasını vurdu. Haberin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan protokolü bitirme kararı aldığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'nde kain taşınmazlar ile Bakırköy ilçesi Florya Mahallesi'nde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla kulüp ile şirketimiz arasında 2016'da imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır" denildi.



260 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Edinilen bilgilere göre, sözleşmenin feshine giden süreçte Galatsaray'ın protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili oldu. Şu ana kadar Galatasaray'a 260 milyon TL ödeme yapmasına rağmen kulübün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediğini, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığını ileri süren Emlak Konut GYO, fesih sürecini başlattı. Emlak Konut GYO'nun bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül bulmak üzere kulüple masaya oturacağı öğrenildi.







İKİ SENEDİR FLORYA'DAN TAŞINMADI

Protokol çerçevesinde Emlak Konut'un herhangi bir yer tahsisi vaadinde bulunmadığı, Galatasaray'ın en geç Haziran 2018'de Florya arazisini teslim etmesi gerekiyordu. Ancak yaklaşık iki senedir bu yönde bir adım atılmayınca Emlak Konut spor kulübüyle ilişiğini kesme kararı aldı. Öte yandan Riva arsası üzerine yapılan projede inşaat ve satışlar devam ediyor. Bu arazideki sözleşmenin hem yüklenici firmanın hem de ev alan yatırımcıların mağdur olmaması adına devam edeceği öğrenildi.



CİMBOM'UN ZARARI 1 MİLYAR TL

Emlak Konut GYO ile Galatasaray arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018'de yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz-Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63.230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak öngören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket payı gelirinin yüzde 71.43'ü Emlak Konut'a, 28.57'si ise Galatasaray'a ait olacaktı. Galatasaray, Riva'dan 761.6 milyon, Florya'dan ise 237.8 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar TL gelir sağlayacaktı.







DEVLETİMİZDEN BİR ÇÖZÜM YOLU BEKLİYORUZ

Konu ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Riva ve Florya'da beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi. Cengiz, "Dün Emlak Konut Genel Müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla bir araya geldik. Son divanda durup dururken, Kemerburgaz konusunun neden gündeme geldiğini o an çözememiştim. Komplo teorisi demiyorum, asla öyle bir şey düşünmüyorum ama izliyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Devletimizden bir çözüm yolu arıyoruz" ifadelerini kullandı. Devletin asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almayacağını belirten Başkan Mustafa Cengiz, en adil ve makul çözüm için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Riva ve Florya'da iki taraf da umduğunu bulamadı. Bunun en adil ve makul çözümü nedir, üzerinde çalışıyoruz. Çünkü Kemerburgaz bir adli sürece girdi. Bu adli sürecin Türk hukuk sistemi içinde ne kadar süreceği meçhul. Bu meçhulluk karşısında tabii Emlak Konut'ta kendi pozisyonunu almaya çalışıyor ama bizim pozisyonumuz Galatasaray'ın pozisyonu. Galatasaray'a zarar ve halel getirecek hiçbir işlem eylem ve olayın içinde asla olmayız, buna da izin vermeyiz. Zaten devletimizin öyle bir amacı yok. Devletimiz her zaman Galatasaray'a yardımcı olmuştur. Biz bu fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz."

