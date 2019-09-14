Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Dövizde meydana gelen ani fiyat dalgalanmalarıyla birlikte altında da son dakika fiyat değişiklikleri meydana geliyor. Yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler, arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ekonomi haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 14 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (14 EYLÜL 2019)

14 Eylül Cumartesi altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;