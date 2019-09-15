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Son dakika: fiyatları bugün ne kadar? gram, cumhuriyet ve çeyrek ne kadar?

Dolar döviz kurundaki hareketlilik fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini de yakından etkiliyor. Hem yatırım hem düğünlerde hediye amaçlı alınan ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Genelde zenginliği ifade eden sarı metal, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Hafta içi piyasalardaki iniş çıkışlar, sarı metale olan ilgiyi katlanarak arttırdı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte Eylül gram, cumhuriyet ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 15.9.2019 10:17
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeler an be an takip ediliyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metalin hafta sonuna ait alış satış fiyatları araştırılıyor. Hem düğünde hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı almak isteyenler '' bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. İşte gram, cumhuriyet ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (15 EYLÜL 2019)

Altın fiyatları 15 Eylül Pazar gününe ilişkin tüm alış satış ve güncel oranları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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